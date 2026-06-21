SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor

Fenerbahçe'de Fred'in ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians forması giyen genç yıldız Andre Luiz için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha hattında önemli değişiklikler yaşanabilir. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Mineiro'nun radarındaki Fred'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, sarı-lacivertli yönetim olası ayrılık senaryosuna karşı alternatiflerini belirlemeye başladı.

FRED AYRILIĞA YAKIN

Fenerbahçe de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor 1

Noataque'nin haberine göre kariyerine Brezilya'da devam etmek isteyen Fred, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Deneyimli futbolcunun özellikle Atletico Mineiro'nun ilgisine olumlu yaklaştığı ve ayrılık seçeneğini ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi.

HEDEFTE ANDRE LUIZ VAR

Fenerbahçe de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor 2

Fenerbahçe yönetiminin ise Fred'in boşluğunu yine Brezilya pazarından doldurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians'ta forma giyen Andre Luiz'i yakından takip ettiği ve oyuncunun durumu hakkında kapsamlı rapor hazırlattığı belirtildi.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Fenerbahçe de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor 3

Henüz genç yaşına rağmen Corinthians'ta dikkat çeken performanslar sergileyen Andre Luiz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 karşılaşmada 5 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

ORTA SAHADA YENİ DÖNEM

Fenerbahçe de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor 4

Fred'in ayrılması halinde Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda önemli bir değişime gitmesi beklenirken, Andre Luiz'in teknik heyetin uzun vadeli planları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Belçika - İran maç anlatımı! CANLI | Belçika - İran maç anlatımı!
Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai'yi istiyor! Rekor kırabilirAvrupa devleri Trabzonsporlu Oulai'yi istiyor! Rekor kırabilir
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya fenerbahçe fred
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.