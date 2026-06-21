Fenerbahçe'de Fred gidiyor! Andre Luiz geliyor

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha hattında önemli değişiklikler yaşanabilir. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Mineiro'nun radarındaki Fred'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, sarı-lacivertli yönetim olası ayrılık senaryosuna karşı alternatiflerini belirlemeye başladı.

FRED AYRILIĞA YAKIN

Noataque'nin haberine göre kariyerine Brezilya'da devam etmek isteyen Fred, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Deneyimli futbolcunun özellikle Atletico Mineiro'nun ilgisine olumlu yaklaştığı ve ayrılık seçeneğini ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi.

HEDEFTE ANDRE LUIZ VAR

Fenerbahçe yönetiminin ise Fred'in boşluğunu yine Brezilya pazarından doldurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians'ta forma giyen Andre Luiz'i yakından takip ettiği ve oyuncunun durumu hakkında kapsamlı rapor hazırlattığı belirtildi.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Henüz genç yaşına rağmen Corinthians'ta dikkat çeken performanslar sergileyen Andre Luiz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 karşılaşmada 5 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

ORTA SAHADA YENİ DÖNEM

Fred'in ayrılması halinde Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda önemli bir değişime gitmesi beklenirken, Andre Luiz'in teknik heyetin uzun vadeli planları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.