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Mohamed Salah transferinin detayları açıklandı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünya futbolunun en büyük isimlerinden Mohamed Salah'ın transfer sürecine dair merak edilen detayları açıkladı. Basında yer alan imaj hakları iddialarını yalanlayan Doğan, yeni transfer hedefleri hakkında da net konuştu.

Mohamed Salah transferinin detayları açıklandı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı süperstar Mohamed Salah transferi ve takımın genel kadro planlamasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ MÜSLÜMAN FUTBOLCU"

Mohamed Salah transferinin camia için taşıdığı anlamı vurgulayan Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldızın takımdaki genç oyuncuların gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Geçen sezon Nwakaeme, Visca ve Zubkov gibi tecrübeli isimlerin ayrıldığını hatırlatan Doğan, Salah'ın Premier Lig'deki yıllara dayanan tecrübesi, disiplini ve başarısıyla hem dünyadaki en önemli Müslüman futbolcu olduğunu hem de Trabzonspor'un vizyonuna tam uyduğunu ifade etti.

İMAJ HAKLARI VE FORMA İDDİALARINA YANIT

Görüşme sürecinin detaylarına değinen bordo-mavili kulübün başkanı, basında çıkan forma satışı ve imaj hakları haberlerini kesin bir dille yalanladı. Sürecin 10 gün boyunca son derece profesyonel ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Doğan, oyuncu veya menajeri tarafından forma gelirlerinin yüzdelik payı gibi taleplerin hiçbir zaman masaya getirilmediğini ve anlaşmanın son derece düzgün şartlarda tamamlandığını açıkladı.

SÖRLOTH AÇIKLAMASI VE YENİ FORVET HAMLESİ

Transfer çalışmalarının teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda süreceğini belirten Ertuğrul Doğan, taraftarların merakla beklediği Alexander Sörloth iddialarına da son noktayı koydu. Norveçli golcünün gündemlerinde olmadığını ifade eden Doğan, kadroda Onuachu gibi önemli bir forvete sahip olduklarını ancak lig, kupa ve Avrupa maratonu sebebiyle hocalarının talebine göre bir santrfor takviyesi daha yapacaklarını müjdeledi.

TARAFTARA ÇAĞRI VE İMZA TÖRENİ PROGRAMI

Bordo-mavili taraftarlara forma ve kombine alarak takıma sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulunan Ertuğrul Doğan, verilen bu desteğin yönetime transferde daha cesur adımlar atma gücü vereceğini dile getirdi. Mısırlı süperstarın İstanbul'daki sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a geçeceğini bildiren Doğan, resmi imza töreninin perşembe akşamı Trabzon'da düzenleneceğini duyurdu.

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Trabzonspor mohamed salah
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