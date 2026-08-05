Guardiola'nın Salah itirafları yeniden gündemde! "Tam bir baş belasıydı"

Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getireceği Mohamed Salah'ın İngiltere Premier Lig serüvenini noktalaması futbol kamuoyunda yeniden yankı buldu. Mısırlı süperstarın geçtiğimiz mayıs ayında adadan ayrıldığı dönemde, yeşil sahalardaki en büyük rakiplerinden Manchester City'nin teknik patronu ve yıldız santrforunun yaptığı açıklamalar unutulmazlar arasına girmişti.

"TAM BİR BAŞ BELASIYDI"

Mayıs ayında gerçekleşen vedanın ardından konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Mısırlı yıldızın sahada rakiplerine yaşattığı zor anlara dikkat çekmişti. Katalan çalıştırıcı, tecrübeli futbolcunun bıraktığı izi özetlerken "Tam bir baş belasıydı" ifadelerini kullanarak oyuncunun kalitesine vurgu yapmıştı.

HAALAND'IN İTİRAFI REKABETİ ÖZETLEMİŞTİ

İngiliz ekibinin Norveçli golcüsü Erling Haaland ise Mısırlı yıldızın gol yollarındaki durdurulamaz etkinliğini esprili bir dille dile getirmişti. Yıldız santrfor, rakibinin ağlara gönderdiği kritik golleri hatırlatarak "Attığı goller sinir bozucuydu" sözleriyle tecrübeli futbolcunun saha içerisindeki baskısını itiraf etmişti. Mısırlı yıldızın Türkiye kariyeri başlarken, Manchester City cephesinin mayıs ayında sarf ettiği bu sözler sporseverler tarafından yeniden hatırlandı.