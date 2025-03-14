Fenerbahçe'de Fred hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Penaltı atışlarında...

Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki penaltılarından birini de Fred kullandı. Fred'in kariyeri boyunca ilk kez penaltı attığı öğrenildi.

FRED İLK KEZ PENALTI KULLANDI

Fred futbol kariyerinde ilk kez penaltı kullandı. Bu kadar önemli bir maçta ilk kez penaltı atan Fred vuruştan faydalanamadı.

"FRED DE PENALTILAR İÇİN ÇOK ÇALIŞMIŞTI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Fred için şunları söyledi: "Fred de penaltılar için çok çalışmıştı ve hatta ‘sıra bana ne zaman gelecek’ diye soruyordu. Mert de çok tecrübeli futbolcu ama futbol maalesef böyle. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz."