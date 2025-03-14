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Fenerbahçe'de Fred hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Penaltı atışlarında...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 15:03
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Fenerbahçe'de Fred hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Rangers maçında penaltı kullanan ve vuruştan faydalanamayan yıldız oyuncunun ilk kez penaltı attığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Fred hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Penaltı atışlarında...
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki penaltılarından birini de Fred kullandı. Fred'in kariyeri boyunca ilk kez penaltı attığı öğrenildi.

FRED İLK KEZ PENALTI KULLANDI

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Fred futbol kariyerinde ilk kez penaltı kullandı. Bu kadar önemli bir maçta ilk kez penaltı atan Fred vuruştan faydalanamadı.

"FRED DE PENALTILAR İÇİN ÇOK ÇALIŞMIŞTI"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Fred için şunları söyledi: "Fred de penaltılar için çok çalışmıştı ve hatta ‘sıra bana ne zaman gelecek’ diye soruyordu. Mert de çok tecrübeli futbolcu ama futbol maalesef böyle. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe fred
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