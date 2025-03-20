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  4. Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Galatasaray derbisinde... Sarı-lacivertlileri üzen haber

Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Galatasaray derbisinde... Sarı-lacivertlileri üzen haber

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.03.2025 13:53
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Fenerbahçe'de, Reeder Samsunspor maçı sonrası yapılan kontrollerde adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Fred ile ilgili flaş bir gelilme yaşandı. Brezilyalı yıldızın sakatlığı sebebiyle kaçıracağı karşılaşmalar belli oldu.

Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Galatasaray derbisinde... Sarı-lacivertlileri üzen haber
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon sakatlık kâbusundan kurtulamayan Fenerbahçe'ye bu kez Fred'den kötü haber geldi.

DÖNMESİ 15 GÜNÜ BULBİLİR!

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Rangers karşısında 120 dakika, 0-0 sona eren Samsunspor mücadelesinde ise 90 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maç sonrası arka adalesinde ağrı hissetti. 32 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerde Fred'in adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildi. Brezilyalı yıldızın sahalara dönmesinin 15 günü bulabileceği belirlendi.

GALATASARAY İÇİN YOĞUN TEDAVİ

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Deneyimli futbolcu, ligdeki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sağlık ekibi, 2 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fred'in sahada olmasını sağlamak için yoğun tedavi uygulayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusunun derbiye yetişmemesi halinde, 30. haftadaki Trabzonspor maçında hazır hale gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Sakatlık fenerbahçe
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