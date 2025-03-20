Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Galatasaray derbisinde... Sarı-lacivertlileri üzen haber

Bu sezon sakatlık kâbusundan kurtulamayan Fenerbahçe'ye bu kez Fred'den kötü haber geldi.

DÖNMESİ 15 GÜNÜ BULBİLİR!

Rangers karşısında 120 dakika, 0-0 sona eren Samsunspor mücadelesinde ise 90 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maç sonrası arka adalesinde ağrı hissetti. 32 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerde Fred'in adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildi. Brezilyalı yıldızın sahalara dönmesinin 15 günü bulabileceği belirlendi.

GALATASARAY İÇİN YOĞUN TEDAVİ

Deneyimli futbolcu, ligdeki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sağlık ekibi, 2 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fred'in sahada olmasını sağlamak için yoğun tedavi uygulayacak. Brezilyalı orta saha oyuncusunun derbiye yetişmemesi halinde, 30. haftadaki Trabzonspor maçında hazır hale gelmesi bekleniyor.