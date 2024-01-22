Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası Galatasaray'dan manidar bir paylaşım geldi!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Fred'in sakatlığının paylaşılmasının hemen ardından Galatasaray sosyal medya ekibi Torreira'nın fotoğrafını paylaştı. Sarı-kırmızılıların yaptığı bu paylaşıma kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.