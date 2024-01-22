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Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası Galatasaray'dan manidar bir paylaşım geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 15:27 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred, en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Fred'in sakatlığı sonrası Galatasaray'dan manidar bir paylaşım geldi.

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

GALATASARAY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Fred'in sakatlığının paylaşılmasının hemen ardından Galatasaray sosyal medya ekibi Torreira'nın fotoğrafını paylaştı. Sarı-kırmızılıların yaptığı bu paylaşıma kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.

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