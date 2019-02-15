SPOR

Fenerbahçe'de Frey formaya göz kırpıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında Zurih'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, Kayserispor karşılaşmasıyla formasına tekrardan kavuştu. Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan İsviçreli futbolcu, konuşulanların aksine 3 haftada sakatlığını atlattı. Attığı 5 golle takımın en golcü 3 futbolcusundan biri olan Frey, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Frey formaya göz kırpıyor

Sezon başında İsviçre'nin Zürih ekibinden büyük umutlarla transfer edilen Michael Frey, sarı-lacivertli formayı bu sezon 23 maçta giydi. Bu maçların 14'üncü sahaya ilk 11'de çıkan Frey toplamda 1292 sahada kaldı.

FREY DAHA AZ FORMA GİYİP, DAHA ÇOK GOL ATTI

Michael Frey, sarı-lacivertli ekibin ligde en çok gol atan ikinci futbolcusu durumunda. Ligde oynadığı 12 maçta 583 dakika forma şansı bulan Frey takımına 3 gol katkısı yaptı. Takımın bir diğer forveti Islam Slimani, İsviçreli futbolcunun tam 2 katı kadar süre bulsa da ligde sadece 1 gol atabildi.

SLİMANİ KİRALIK, FREY TAKIMIN OYUNCUSU

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan Islam Slimani'nin gösterdiği performansın ardından gelecek sezon kadroda tutulması beklenmiyor. Hatta devre arası transfer döneminde de Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılması gündeme gelmiş, görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak Slimani son anda takımda kalmıştı. Sezon başında takıma dahil edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Frey ise 2021 yılına kadar sarı-lacivertli kulübün oyuncusu olacak. Gösterdiği performansın yanı sıra profesyonelliği ile de dikkat çeken Frey, antremanlarında en çalışkan isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatındaki düzenli yaşamıyla da beğenilen Frey'in sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

FORMAYI İSTİYOR

Frey, Soldado'nun kart cezalısı olduğu haftada Konyaspor'a karşı forma giymek istiyor. Slimani'nin Zenit maçında uzun bir aradan sonra golle buluşması ilk 11 için şansını artırırken, Frey ise görev bekliyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı görünen Frey şans bulursa bunu iyi değerlendirmek ve ligin kalan haftalarında faydalı olmak içi çalışıyor. (DHA)

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Fenerbahçe gelecek sezonun ilk transferini yaptıFenerbahçe gelecek sezonun ilk transferini yaptı
Soldado'nun cezası belli oldu!Soldado'nun cezası belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
frey Fenerbahçe Spor Toto Süpe Lig zürih Kayserispor ümraniyespor

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

G.Saray-Benfica maçında skandal penaltı kararı!

G.Saray-Benfica maçında skandal penaltı kararı!

Barça Neymar'ı açıkladı

Barça Neymar'ı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Frey formaya göz kırpıyor

Frey formaya göz kırpıyor

Fenerbahçe Felipe Jonatan ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe gelecek sezonun ilk transferini yaptı

PFDK Roberto Soldado'ya 1 maç ceza verdi

Soldado'nun cezası belli oldu!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Tolgay Arslan'ın Beşiktaş derbisinde oynaması zor

Tolgay'ın durumu belli oldu! Derbide...

Fenerbahçe'nin Zenit galibiyeti Rus basınında

F.Bahçe'nin galibiyeti Rus basınında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.