Fenerbahçe'de Frey sezonu kapattı

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu salonda çalıştı. İdmana kasığında yırtık bulunan Michael Frey katılmazken, İsviçreli futbolcunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
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