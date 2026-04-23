Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, Konyaspor maçında ilk 11’de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile sürdürdükleri antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır