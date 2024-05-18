SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 22:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

MAÇA SAATLER KALA SAKATLIK ŞOKU

Screenshot_2

Sezon başında 15 milyon euro ödenerek takıma katılan Cengiz Ünder'in sakatlanması camiada şok etkisi yarattı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.

4 EKSİK DAHA VAR

Screenshot_3

Ligin en kritik deplasmanına önemli isimlerinden yoksun giden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak. İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beni kimse ömür boyu susturamazBeni kimse ömür boyu susturamaz
Hataysporlu futbolculardan Beşiktaş maçı sonrası ilginç hareketHataysporlu futbolculardan Beşiktaş maçı sonrası ilginç hareket
Burak Yılmaz, Kayseri'yi ligde tutmayı başardı!Burak Yılmaz, Kayseri'yi ligde tutmayı başardı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş, Jose Mourinho ile anlaştığını açıkladı!

Beşiktaş, Jose Mourinho ile anlaştığını açıkladı!

Ligden düşen ikinci ve üçüncü takım belli oldu!

Ligden düşen ikinci ve üçüncü takım belli oldu!

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku

Kamuda tasarruf ile yeni dönem! Artık yaptırılmayacak

Kamuda tasarruf ile yeni dönem! Artık yaptırılmayacak

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.