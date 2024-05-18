Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

MAÇA SAATLER KALA SAKATLIK ŞOKU

Sezon başında 15 milyon euro ödenerek takıma katılan Cengiz Ünder'in sakatlanması camiada şok etkisi yarattı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.

4 EKSİK DAHA VAR

Ligin en kritik deplasmanına önemli isimlerinden yoksun giden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak. İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.





