Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'e yol göründü!

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues'in yeni rotası belli oluyor...

Kısa süre öncesine kadar adı Hollanda ve Yunan kulüpleriyle anılan yıldız isim ayrılığın eşiğinde.

Arabistan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiraladığı Rodrigues, eski takımı Al İttihad'a dönme yolunda...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al İttihad, oyuncusunu geri istiyor. Fenerbahçe de, oyuncunun aldığı yüklü maaş nedeniyle bu temasa sıcak bakıyor. Öte yandan Al İttihadlı yetkililerin bu hafta Fenerbahçe ile iletişime geçerek transfere son noktayı koymak istediği kaydedildi.

Geçen sezonun başında Arabistan ekibinden kiralanan Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

