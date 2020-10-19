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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshettiği bildirildi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Arap basınının uçak biletlerinin alındığını duyurmasının ardından TRT Spor'da kiralık sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı

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Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı açıklanmıştı

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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