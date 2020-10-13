Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshediliyor! İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi.Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte birçok oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti. Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanacak.Fenerbahçe'de gündemi meşgul eden Garry Rodrigues konusu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağa benziyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek için çaba harcadığı Yeşil Burun Adalı futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.