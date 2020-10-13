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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshediliyor! İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

'Transfer şampiyonu' Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Büyük umutlarla gelen Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshediliyor! İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi.Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte birçok oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti. Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanacak.Fenerbahçe'de gündemi meşgul eden Garry Rodrigues konusu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağa benziyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek için çaba harcadığı Yeşil Burun Adalı futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.

"GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞECEK"

Al Ittihad'a dönme ihtimali de bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili son gelişmeyi Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri verdi.Bakiri Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetti.Al-Bakiri açıklamasında, "Rodrigues, Ittihad ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YARIN AÇIKLAMAYA BAKIN RODRİGEZİN SÖZLEŞME FESHİNDEN 50 MİLYON EURO KAR ELDE EDİLMİŞTİR
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