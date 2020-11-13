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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sonrası takımdaki yerini aldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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