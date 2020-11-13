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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.11.2020 10:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül'ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği, tedavisine de başlandığını belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı

Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi. Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

DERBİDE OYNAMAYACAK

Gökhan Gönül'ün Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynaması beklenmiyor.


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