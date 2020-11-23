SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.11.2020 11:11 | Son Güncelleme

Gökhan Gönül ne olursa olsun Beşiktaş maçında forma giymek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği

Nazım Sangare, ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son idmanı yarıda bırakmış ve Ankara'ya götürülmemişti.

Milli futbolcunun yapılan muayenesinde adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak olan başarılı sağ bek, Beşiktaş maçını kaçıracak. Bir diğer sağ bek Gökhan Gönül de dün takımdan ayrı çalıştı. Sağlık ekibi, tecrübeli yıldızı derbiye yetiştirmek için seferber oldu. Gökhan ise ne olursa olsun bu kritik mücadelede forma giymek istediğini söyledi.

Gökhan derbiye yetişirse eski takımına karşı forma şansı bulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği
Fenerbahçe'de son 15 yılda böyle bir istatistik yakalanmadı
Son 15 yılda böyle bir istatistik yakalanmadı
Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı
Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, gollerine devam ediyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!
Fenerbahçe Beko: 70 - Bahçeşehir Koleji: 56 (Maç Sonucu)
Fenerbahçe Beko'nun bileği bükülmüyor!
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.