Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Gökhan Gönül'e özel tedavi uygulanacak. Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağına pazar gününe kadar durumu takip edildikten sonra karar verilecek. Şu anda sakatlığının düzelmesinin 10 günü bulabileceği ve derbiye yetişemeyeceği ifade ediliyor.

