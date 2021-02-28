Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam

GÖKHAN GÖNÜL SÜRPRİZİ!

Yaşadığı sakatlığından uzun süre sahalardan uzak kalan ve son Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Gökhan Gönül, yeniden 11'e döndü.Göztepe maçında 56. dakikada oyuna girerek 12 hafta sonra formasına kavuşan Gökhan’ın tecrübesinden yararlanmak isteyen teknik direktör Erol Bulut, Nazım Sangare'yi bu maçta yedek oturtarak dev derbi öncesi sürpriz bir karara imza attı.