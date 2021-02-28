Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam
Yaşadığı sakatlığından uzun süre sahalardan uzak kalan ve son Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Gökhan Gönül, yeniden 11'e döndü.Göztepe maçında 56. dakikada oyuna girerek 12 hafta sonra formasına kavuşan Gökhan’ın tecrübesinden yararlanmak isteyen teknik direktör Erol Bulut, Nazım Sangare'yi bu maçta yedek oturtarak dev derbi öncesi sürpriz bir karara imza attı.
Son olarak aralık ayındaki Malatyaspor maçında ilk 11'de görev yapan 36 yaşındaki Gökhan Gönül lige iyi giriş yaptıktan sonra şansız bir sakatlık süreci geçirmişti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı kritik maç öncesi teknik direktör Erol Bulut'tan sol bekte sürpriz geldi.
Caner Erkin'i kamp kadrosuna almayan Erol Bulut, sol bekte ise geçen sezonun flaş isimlerinden olan ve Trabzonspor'dan transfer edilen Filip Novak da görev alamadı. Çek oyuncu yedek beklerken, yerine ise sol ayaklı stoper Attila Szalai görevlendirildi.
Trabzonspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Filip Novak, sezon başında Caner Erkin'in önünde görülse de takım arkadaşından formayı kapamadı. Süper Lig'de 9 maçta 573 dakika süre alan Novak, toplam 11 resmi maçta skora katkı sağlayamadı.Novak'ın Fenerbahçe öncesi Süper Lig'de 74 maçta 15 gol 2 asistlik istatistikleri bulunuyordu.
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