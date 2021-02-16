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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi

16.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi

Fenerbahçe'ye sezon başında 4 yıllık bir aranın ardından Beşiktaş'tan geri dönen Gökhan Gönül'ün futbolu bırakacağı iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül 4 yıllık bir aranın ardından sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezona iyi bir başlangıç yapan tecrübeli sağ bek yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir süre sahalardan uzak kaldı ve formayı Nazım Sangare'ye kaptırdı.

Nazım'ın kendisine gelen şansı iyi değerlendirmesinin ardından iyileştikten sonraligde henüz forma şansı bulamayan Gökhan, son olarak kupadaki Başakşehir maçında süre aldı.

YAKIN ÇEVRESİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ bekin mukavelesinde 1 yıllık opsiyon bulunuyor. Milli futbolcunun sezon sonu için aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca haberde, Gökhan Gönül'ün futbolculuk kariyerine nokta koyması halinde sarı-lacivertli kulübün teknik ekibinde devam etmek istediği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zahmet olacak
boşuna aldık fb yı satıp giden adamı geri ortada yok oynadıgı bjk macındada muazzam hatalar yaptı

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