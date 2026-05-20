Fenerbahçe'de Hakan Safi'den flaş Maldini ve hoca sözleri

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi'den camiayı yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar geldi. L1 Üçgen'e konuşan Safi, son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden İtalyan efsane Paolo Maldini iddialarına ve takımın başına geçecek yeni teknik direktör profiline dair tüm soru işaretlerini giderdi.

"MALDİNİ KULÜPTE ÇALIŞMAYACAK, ELÇİMİZ OLACAK"

İtalyan futbol adamı Paolo Maldini ile yakın bir dostluğu olduğunu ve fikir alışverişinde bulunduklarını doğrulayan Hakan Safi, efsane ismin kulüpte resmi bir görev almayacağını belirtti. Safi süreci şu sözlerle anlattı: "Maldini ile ortak arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Oturduk, konuştuk. Ne istediklerimizi karşılıklı biliyoruz. Kendisi Fenerbahçe'de çalışmayacak. O Milan'a ait, biz de buraya aitiz. Ancak dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak. Fikirleri güzel ve inşallah birlikte güzel şeyler yapacağız. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız, nitekim şimdiden faydalandık."

YENİ HOCA İÇİN "TÜRKİYE'Yİ BİLEN" KRİTERİ

Fenerbahçe'de mevcut teknik heyetin durumu ve yeni sezonda takımın kime emanet edileceği konusunda da net bir duruş sergileyen Hakan Safi, aradıkları profilin altını çizdi. Aday teknik direktörler konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten başkan adayı, "Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz!" ifadelerini kullanarak Süper Lig dinamiklerine hakim bir isme takımı teslim edeceklerini müjdeledi.