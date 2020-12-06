SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de hakem tepkisi: Bu işin tadı kaçtı

Fenerbahçe'de hakem tepkisi: Bu işin tadı kaçtı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 22:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor maçındaki hakem kararları sonrasında tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de hakem tepkisi: Bu işin tadı kaçtı

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlere ve MHK'ya tepki gösterdi.

Son haftalarda Fenerbahçe aleyhine sürekli hatalar yaptığını kaydeden idareci, "Galipken bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Çünkü Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasında başıboşluk var. İşin tadı kaçıyor! Böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin artık harekete geçtiğini söyleyen Baki, "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Dünyada bin tane problem var, ülkemizde problemler var, biz ekstra problem yaşamamak için diyaloğu seçtik hep. Fenerbahçe daha önce de defalarca test edildi ama galip geldi. Bir yoruluruz ama bırakmayız. Serdar Tatlı'nın artık kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor. Denge şaştı artık, Türk futbolunda ciddi anlamda infial var." dedi.

Protokoldeki gerginliğin ne olduğu sorulunca da Selahattin Baki, "Protokolde olmaması lazım ama futbolun doğasında var. Paylaşımla alakası yok gerginliğin, saman alevi gibi bir parladı ve söndü." cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledimErol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leriİşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması
DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması
Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
10 kişi Fenerbahçe, Denizlispor'u mağlup etti!
10 kişi Fenerbahçe, Denizlispor'u mağlup etti!
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu çeteyle baş etmek çok zor. vakitsiz öten horozun başı kesilir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...
Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Rezil kepaze olduk...
Fenerbahçe'de hakem tepkisi: Bu işin tadı kaçtı
Fenerbahçe'de hakem tepkisi
Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim
Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim
Gökhan Gönül: Üstüne koya koya gideceğiz
''Üstüne koya koya gideceğiz''
Altay Bayındır: Rodellaga bana vurdu, hakem penaltı verdi
Altay Bayındır'dan penaltı açıklaması
Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış
Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.