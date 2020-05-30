SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor iddiası

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.05.2020 08:50 | Son Güncelleme

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğünde yeni sezon planlarını uygulamaya koyan Fenerbahçe, bir tecrübeli oyuncuyla daha yollarını ayırıyor.

Sağ bekte görev yapan Şilili Isla ile vedalaşan Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ile de yola devam etmeme kararı aldı. Emre Belözoğlu’nun görüşü doğrultusunda yapılan planlamada Hasan Ali’ye yer olmadığı, kendisine bildirildi. Sakatlığı geçen Hasan Ali’nin kalan maçlarda da görev alması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncunun 30 Haziran itibarıyla kulüple ilişkilerinin kesileceği ve bu sürede kendisine yeni bir takım bulması gerektiği de bildirildi. Hasan Ali’nin yokluğunda bu bölgede Nabil Dirar’ın görev yapmaya devam etmesi bekleniyor. Yedek olarak da genç takımda sol bek oynayanlardan birinin A takım kadrosuna alınması gündemde.

HEDEF YENİDEN MİLLİ FORMA

Milli Takım’ın da sol bekinde görev yapan ve özellikle Fransa maçındaki performansıyla göz dolduran Hasan Ali Kaldırım, daha sonra sakatlandığı için sezonun bir bölümünü kaçırdı. Bu yıl Fenerbahçe formasıyla ligde 11, kupada ise 1 karşılaşmada göre alan Hasan Ali’ye teklifler de olduğu öğrenildi. 13 Aralık 2019’da ayağından sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, 11 maçı kaçırdı ancak daha sonra iyileşerek yeniden formasına kavuştu. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulüpten teklifler alan Hasan Ali Kaldırım’ın tercihini sunulacak ekonomik şartlar da belirleyecek. Galatasaray ve Medipol Başakşehir’den de teklifler olduğu söylenen tecrübeli oyuncu, yedek kalmayacağı bir takıma gitmek ve 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli formayı yeniden giymek istiyor.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
F.Bahçe ile adı anılan Tuncay Şanlı'dan açıklamaF.Bahçe ile adı anılan Tuncay Şanlı'dan açıklama
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Bir aile yok oldu... Genç futbolcu hayatını kaybetti

Bir aile yok oldu... Genç futbolcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe efsanesinden küfür kıyamet sözler!

Fenerbahçe efsanesinden küfür kıyamet sözler!

Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu

Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu

Dünyanın en seksi menajeri kulüp alıyor!

Dünyanın en seksi menajeri kulüp alıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor iddiası

Fenerbahçe'de ayrılık iddiası

Tuncay Şanlı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

F.Bahçe ile adı anılan Tuncay Şanlı'dan açıklama

Serhat Akın'dan küfürlü eleştiri

Fenerbahçe efsanesinden küfür kıyamet sözler!

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Şenol Fidan açıkladı!

F.Bahçe açıklaması! "Şartlar ne olur..."

Fenerbahçe'de Roberto Carlos ismi gündeme geldi

F.Bahçe'de Roberto Carlos bombası

Emre Belözoğlu: Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak

Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.