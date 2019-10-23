SPOR

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. 3 takım halinde hücum ve savunma çalışmaları ile idman devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaretEmre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret
Canlı yayında Emre Belözoğlu aradıCanlı yayında Emre Belözoğlu aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ersun yanal İttifak Holding Konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

F.Bahçe'den flaş Volkan kararı!

F.Bahçe'den flaş Volkan kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Emre Belözoğlu, kanser hastası Çınar Aydın'ı ziyaret etti

Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret

Emre Belözoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya telefon

Canlı yayında Emre Belözoğlu aradı

''Ocak ayında F.Bahçe’ye transfer olacak''

''Ocak ayında F.Bahçe’ye transfer olacak''

Volkan Demirel: Hedefim teknik direktör olmak

Volkan Demirel'den flaş karar

F.Bahçe'den flaş 28 şampiyonluk açıklaması!

F.Bahçe'den 28 şampiyonluk açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.