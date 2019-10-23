Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. 3 takım halinde hücum ve savunma çalışmaları ile idman devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

