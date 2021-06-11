Fenerbahçe'de hedef Aleksandar Mitrovic

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı lacivertliler sağ bek, sol bek, stoper, sol kanat ve 2 santrafor almayı hedefliyor. Fenerbahçe’de öncelik, geçen sezon sıkıntı çekilen bölge olan forvete verildi.

FENERBAHÇE, KİRALIK FORMÜLÜ ÜZERİNDE DURUYOR

Sarı lacivertli takımın listesinin başında Aleksandar Mitrovic bulunuyor. Sırp golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklifini iletti. Mitrovic ile Fenerbahçe dışında ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.

26 yaşındaki golcü oyuncu için İngiliz kulübü ile Fenerbahçe arasında ilerleyen günlerde sıkı pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre, Mitrovic’in piyasa değer 16 milyon Euro.

Fenerbahçe yönetimi Fulham ile Mitrovic transferi konusunda anlaşması halinde takımın başına yeni gelecek hocanın onayına sunulacak. Sarı-lacivertli takımın hocası transfere olumlu yanıt verirse Sırp oyuncunun takıma dahil edilmesi resmiyet kazanacak.