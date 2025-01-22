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Fenerbahçe'de hedef Mikautadze! Galatasaray'a çifte şok...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.01.2025 17:28
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Süper Lig’de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8’den 6’ya indiren Kanarya, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de hedef Mikautadze! Galatasaray'a çifte şok...

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sezon başında kurulan iddialı kadroyu kış transfer döneminde güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler için Fransız basını, ismi son zamanlarda Galatasary ile anılan yıldız oyuncu ile görüştüğünü öne sürdü.

SKRINIAR 'TAMAM'!

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Fenerbahçe, son olarak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Slovak stoper Milan Skriniar ile anlaşarak oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

ROTA MIKAUTADZE

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Fransa basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Lyon'un Gürcistan'lı yıldızı Georges Mikautadze ile yakından ilgileniyor.

Öte yandan hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Gürcistanlı oyuncu ile bir süredir yakın temasta olduğu biliniyordu.

BU SEZON RAKAMLARI

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2000 doğumlu kanat oyuncusu bu sezon Fransız ekibi ile toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Gürcistanlı yıldız, söz konusu karşılaşmalarda takımına 8 gol, 1 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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