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Fenerbahçe'de hedef Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Yeni transferleri ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'den müthiş bir hamle geldi. Fenerbahçe, Tottenham'a Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou için kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'de hedef Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou

3 gündür yurt dışında transfer çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham Hotspur'la masaya oturduğu ortaya çıktı. Comolli'nin İngiliz devinde forma giyen Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

2005-2008 yılları arasında görev yaptığı Tottenham kulübüyle hala çok iyi ilişkileri olan Comolli'nin İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok olumlu geçtiği öğrenildi. Özellikle 8 numara oynayan Sissoko'nun transferine büyük önem veriliyor.

SISSOKO'DA PÜRÜZ VAR
Comolli ayrıca genç kanat oyuncusu N'Koudou ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Janssen'i de ısrarla istiyor. Tottenham yönetimi teklife sıcak bakıyor. Sadece Sissoko konusunda pürüzler olduğu gelen bilgiler arasında...

Geçen sezon Tottenham formasıyla ligde 33 maçta forma giyen Moussa Sissoko takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe moussa sissoko Vincent Janssen Kevin N'Koudou Tottenham

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
33 macta 1 gol 1 asıst. guzel ıstatısdık bıze bole adamlar lazım sampıonluk kacınılmaz
yıldız değil bunlar kara delik ...!
BU TAKIM SADECE AHMETHAN VE SOLDADOYLA İDARE EDEMEZ..MUTLAKA EN AZ İKİ FORVET BİR SOL BEK VE İKİ ORTA SAHA ALINMALI..
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