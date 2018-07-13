Fenerbahçe'de hedef Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou

3 gündür yurt dışında transfer çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham Hotspur'la masaya oturduğu ortaya çıktı. Comolli'nin İngiliz devinde forma giyen Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
2005-2008 yılları arasında görev yaptığı Tottenham kulübüyle hala çok iyi ilişkileri olan Comolli'nin İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok olumlu geçtiği öğrenildi. Özellikle 8 numara oynayan Sissoko'nun transferine büyük önem veriliyor.
SISSOKO'DA PÜRÜZ VAR
Comolli ayrıca genç kanat oyuncusu N'Koudou ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Janssen'i de ısrarla istiyor. Tottenham yönetimi teklife sıcak bakıyor. Sadece Sissoko konusunda pürüzler olduğu gelen bilgiler arasında...
Geçen sezon Tottenham formasıyla ligde 33 maçta forma giyen Moussa Sissoko takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. (Takvim)
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