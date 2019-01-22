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Fenerbahçe'de hedef Slimani'nin yerine Adebayor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Slimani'den ümidi kesen Sarı-Lacivertliler, Adebayor için Başakşehir ile bir kez daha temasa geçti. Oyuncunun sağlık ve fizik durumu hakkında bilgi alan Fenerbahçe, Togolu golcüyü her an açıklayabilir.

Oyuncunun sağlık ve fizik durumu hakkında bilgi alan Fenerbahçe, Togolu golcüyü her an açıklayabilir.

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani ile yollar ayrılıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani ile yollar ayrılıyor.

Yönetim, Slimani'nin menajeriyle görüşme yaparak kiralık sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.

Yönetim, Slimani'nin menajeriyle görüşme yaparak kiralık sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.

Sarı-Lacivertliler'in Cezayirli golcünün bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık gönderme hakkı bulunuyor.

Sarı-Lacivertliler'in Cezayirli golcünün bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık gönderme hakkı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Cezayirli golcü ile yolları ayırır ayrılmaz Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u kadroya katacak.

Sarı-lacivertliler, Cezayirli golcü ile yolları ayırır ayrılmaz Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u kadroya katacak.

Ersun Yanal'ın da çok istediği Togolu golcü de Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.

Ersun Yanal'ın da çok istediği Togolu golcü de Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.

Sarı-Lacivertli yöneticilerin Adebayor'un sağlık ve fiziki durumunu hakkında Turuncu-Lacivertliler'den bilgi aldığı öğrenilirken, transferin her an bitmesi bekleniyor. (GÜNEŞ)

Sarı-Lacivertli yöneticilerin Adebayor'un sağlık ve fiziki durumunu hakkında Turuncu-Lacivertliler'den bilgi aldığı öğrenilirken, transferin her an bitmesi bekleniyor. (GÜNEŞ)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig adebayor slimani başakşehir

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