Fenerbahçe'de hedef Slimani'nin yerine Adebayor

Oyuncunun sağlık ve fizik durumu hakkında bilgi alan Fenerbahçe, Togolu golcüyü her an açıklayabilir.

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani ile yollar ayrılıyor.

Yönetim, Slimani'nin menajeriyle görüşme yaparak kiralık sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.

Sarı-Lacivertliler'in Cezayirli golcünün bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık gönderme hakkı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Cezayirli golcü ile yolları ayırır ayrılmaz Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u kadroya katacak.

Ersun Yanal'ın da çok istediği Togolu golcü de Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.