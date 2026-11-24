Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Fenerbahçe bu noktaya nasıl geldi?

Önce şunu kabul etmek gerekiyor: Bu tablonun sorumlusu Emre Belözoğlu değil. Ancak teknik direktör de eleştirilerin dışında kalamaz. Çünkü Kocaelispor karşısındaki kadro tercihleri, maç içindeki hamleler ve takımın özellikle ilk bölümdeki görüntüsü ciddi biçimde sorgulanmayı hak ediyor.

AZİZ YILDIRIM’IN SÖZLERİ ŞİMDİ DAHA ÇOK KONUŞULUYOR

Aziz Yıldırım’ın transferler konusunda verdiği mesajları hatırlayalım. “Beş adam aldım, hepsi de nokta atışı” sözleriyle kadronun kalitesine duyduğu güveni ortaya koymuştu. Fakat bugün sahaya baktığımızda bu iddianın karşılığını görebiliyor muyuz?

Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku üzerinden yapılan tartışmaların temelinde de bu soru yatıyor. Büyük beklentilerle kadroya katılan isimlerin performansı, takımın ihtiyaçlarını ne kadar karşılıyor? Lukaku’nun fiziksel görüntüsü ve hücumdaki etkisizliği ortadayken Vedat’ın neden ilk 11'de başlamadığı doğal olarak sorgulanıyor.

Aziz Yıldırım’ın yalnızca transfer açıklamalarıyla değil, takımın bugünkü durumuyla da yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü kadroyu kuran yönetim, ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu da taşır. Fenerbahçe’de işler kötü gittiğinde faturayı yalnızca teknik direktöre kesmek, asıl sorunları görmezden gelmek olur.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN SINAVI DAHA YENİ BAŞLADI

Emre Belözoğlu’nun göreve gelişinin ardından kısa sürede mucize yaratmasını beklemek elbette gerçekçi değil. Ancak Fenerbahçe gibi bir takımda teknik direktörlük koltuğuna oturduğunuzda zamanın ne kadar değerli olduğunu da bilmeniz gerekir.

Kocaelispor maçında Kante ve Vedat Muriqi’nin yedek başlaması, Emre Belözoğlu’nun en çok sorgulanan kararları arasında yer aldı. Bir başka taraftan Kante’nin neden ilk 11'de olmadığı sorusu cevapsız kaldı. Vedat’ın yerine tercih edilen Lukaku’nun performansı da bu kararı daha tartışmalı hale getirdi.

Bir teknik direktörün oyuncu tercihi elbette kendi kararıdır. Fakat bu tercihler sahada karşılık bulmadığında eleştirilmek de işin doğasında vardır. Emre Belözoğlu’nun artık yalnızca takımı tanımaya değil, doğru kadroyu bulmaya da ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin kaybedecek puanı kalmadı.

SEMEDO VE LUKAKU: İSİM VAR, PERFORMANS YOK!

Kocaelispor karşılaşmasının iki hayal kırıklığı da Nelson Semedo ve Romelu Lukaku’ydu.

Semedo gibi tecrübeli bir futbolcunun yaptığı penaltı hatası, maçın kırılma anlarından biri oldu. Savunmada güven vermesi beklenen bir oyuncunun böylesine kritik bir müdahaleyle takımını zor durumda bırakması kabul edilebilir değil. Elbette futbolda hata var ancak Fenerbahçe’nin artık bu kadar kolay hata yapma lüksü bulunmuyor.

Lukaku tarafında ise başka bir problem var: Fiziksel yeterlilik. Belçikalı golcü, Kocaelispor karşısında takımın hücum gücünü artırmak bir yana, oyunun içinde kalmakta bile zorlandı. Böylesine önemli bir maçta fiziksel olarak hazır görünmeyen bir futbolcunun ilk 11'de tercih edilmesi de teknik heyetin hanesine eksi yazdı.

Üstelik Vedat Muriqi gibi mücadele gücü yüksek, rakip savunmayı zorlayabilecek bir isim kenardayken bu tercih daha da anlaşılmaz hale geldi. Büyük futbolcu olmak başka, o gün sahaya katkı verebilecek durumda olmak başka.

11 PUANLIK FARKIN ARDINDA BİR TAKIMDAN FAZLASI VAR

Fenerbahçe’de bugün yalnızca futbolcuların performansı tartışılmıyor. Yönetim, teknik heyet, transfer politikası ve takımın saha içindeki kimliği de sorgulanıyor. Bu kadar fazla başlığın aynı anda gündeme gelmesi, sorunun tek bir noktada olmadığını gösteriyor.

Kocaelispor karşısında 2-2'lik skorla kaybedilen iki puan, sezonun geri kalanı için ciddi bir uyarı olmalı. Greenwood’un uzatma dakikalarında attığı gol takımı mağlubiyetten kurtardı ama kimseye gerçek anlamda rahat bir nefes aldırmadı.

Şimdi Aziz Yıldırım’ın yönetim olarak, Emre Belözoğlu’nun teknik adam olarak, futbolcuların da sahadaki performanslarıyla sorumluluk alması gerekiyor.

Fenerbahçe’de herkesin birbirine bakmayı bırakıp aynaya bakma zamanı geldi. Çünkü 11 puanlık farkı tek bir isim yaratmadı. Bu fark, yanlışların birikmesiyle ortaya çıktı. Ve bu yanlışlar düzeltilmezse tartışılacak konu şampiyonluk değil, sezonun nasıl bu hale geldiği olacak.