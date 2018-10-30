Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe, yeni teknik direktör için vakit geçirmeden kolları sıvadı. Pazar gecesinden beri ortaya birçok isim atıldı. Zinedine Zidane, Arsene Wenger isimleri bile zikredildi. Çalışmalar iki koldan sürüyor.
Yönetim, yerli adaylar üzerinde araştırma yapıyor. Sportif direktör Damien Comolli ise yabancı seçenekleri masaya yatırdı. Yönetimin üzerinde durduğu teknik adamların başında Tayfun Korkut, Sergen Yalçın ile Yeni Malatya'nın hocası Erol Bulut geliyor.
Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu isimler üzerinde sürekli olarak fikir alışverişi yapıyor. Comolli ise dün gün birçok yabancı çalıştırıcı ile telefon görüşmelerinde bulundu.
Fransız sportif direktörün favori ismi Leonardo Jardim. En son Monaco'yu çalıştıran ve şu anda boşta olan Portekizli hoca gelmeye hazır. Jocelyn Gourvennec, Comolli'nin irtibat kurduğu bir diğer isim. Bir takım çalıştırmayan Fransız hoca, son olarak Bordeaux'da görev almıştı.
Arthur Zico da seçenekler arasında. Fenerbahçe'yi 2007'de şampiyon yapan Brezilyalı hocanın yardımcısı olarak Alex de Souza'nın ismi geçiyor. Roberto Carlos, Christoph Daum, Zeljko Buvac ve David Moyes isimleri de masada.
YERLİLERİN FAVORİSİ KORKUT
Tayfun Korkut yerli adaylar arasında ismi öne çıkan ilk isim. F.Bahçe'de 5 sezon futbol oynayan, teknik adamlık kariyerine ise Hannover 96'da başlayan, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yapan Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük sükse yapmıştı.
Stuttgart'ta 7 Ekim'de görevden alınan 44 yaşındaki teknik adam da boştaki isimlerden biri.
GELMEYE HAZIR!
44 yaşındaki Jardim, yabancı adayların favori ismi. Monaco'da önemli işler yapan Portekizli hoca, yönetimin onay vermesi halinde görevi kabul etmeye hazır.
ZİCO HEYECANLANDIRDI
Adaylar arasında adı en çok konuşulan teknik direktörlerden biri de Arthur Zico. 65 yaşındaki hoca, 2007'de Beşiktaş'ın 9 puan önünde şampiyon yaptığı Fenerbahçe'yi 2008'de ise G.Saray'ın 6 puan gerisinde ikinci yapmıştı.
Jocelyn Gourvennec, Comolli'nin yakın dostu. O da Jardim gibi Fenerbahçe'ye gelmeye dünden razı.
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