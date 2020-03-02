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Fenerbahçe’de hoca adayları Erol Bulut, Bruno Labbadia, Niko Kovac ve Jorge Jesus

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra yerine gelecek isimler belli oldu. Yerli çalıştırıcı olarak Erol Bulut, yabancı da Niko Kovac isimleri ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe’de hoca adayları Erol Bulut, Bruno Labbadia, Niko Kovac ve Jorge Jesus

Fenerbahçe’ye 14 Aralık 2018 tarihinde geri dönen Ersun Yanal, ikinci döneminde beklentileri karşılamayınca kendisiyle yollar ayrıldı. Kadıköy’de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Antalyaspor deplasmanında bırakılan 2 puan sonrasında 56 yaşında teknik adam ile sarı-lacivertli yönetim karşılıklı anlaştı ve Yanal dönemi sona erdi.

Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Yönetimin ilk etapta sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisine takımı emanet etmesi beklenirken ikilinin antrenör lisansı olmamasından dolayı altyapıdan bir hoca ile beraber desteklenmesi gündemde.

YERLİ ADAY EROL BULUT

Bu sezon Alanyaspor’a oynattığı futbolla beğeni toplayan Erol Bulut, Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilecek ilk aday olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerle oynanan müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Bir hayalim var" sözleriyle Fenerbahçe’yi işaret ettiği iddia edilen Bulut, en güçlü isim konumunda yer alıyor.

BİR DİĞER İSİM BRUNO LABBADIA

Fenerbahçe’ye gelmesi beklenen adaylardan birisi de Alman teknik adam Bruno Labbadia. Sezon başında 54 yaşındaki teknik adamla görüşme yapılmış ancak Yanal ile devam edilmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı.

NIKO KOVAC ÖN PLANDA

Adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik direktör de Niko Kovac. 48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bayern Münih’te görev yapmış ve Alman devine Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandırmıştı. Hırvat hoca, 2019-2020 sezonundaki kötü gidişin ardından kasım ayında Münih ekibinden gönderilmişti.

TARAFTARIN İSTEDİĞİ JORGE JESUS

Fenerbahçe taraftarlarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği teknik adamlardan biri olan Jorge Jesus, Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası tekrar gündeme geldi. Brezilya ekibi Flamengo ile Libertadores Kupası’nı alan Jesus, Avrupa’da yeni bir heyecana atılmak istiyor.

(İHA)

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Fenerbahçe Erol Bulut Bruno Labbadia niko kovac jorge jesus

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