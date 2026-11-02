FENERBAHÇE'DE İFLAS BAYRAĞI ÇEKİLDİ!

İsmail Kartal gitti, yerine geçici bir çözüm olarak gelen Dirk Kuyt geldi. Peki Fenerbahçe'de ne değişti? Cevap ne yazık ki koca bir hiç!

Kadıköy'de Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, yine aynı senaryonun kurbanı oldu. Maçı kontrol etmek, skoru korumak ve rakibin direncini kırmak yerine geri çekilen bir takım izledik. Göztepe'nin kısa aralıklarla bulduğu iki gol, yalnızca üç puanın kaybedilmesi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu ruh halini de gözler önüne seriyordu.

Teknik direktör değişti ama hastalık aynı kaldı.

İsmail Kartal döneminde gördüğümüz sorunların Dirk Kuyt'ın ilk maçında da devam etmesi oldukça düşündürücü. Elbette bir teknik direktörden birkaç gün içerisinde mucize yaratmasını beklemek gerçekçi değil. Ancak Fenerbahçe'nin yaşadığı problem yalnızca taktik tahtasına birkaç farklı isim yazmakla çözülebilecek gibi görünmüyor.

Bu takım öne geçtiğinde neden oyundan düşüyor? Neden skor üstünlüğünü aldıktan sonra rakibine cesaret veriyor? Neden maçın kontrolünü elinde tutmak yerine kendi kalesine çekiliyor?

Bu soruların yanıtını artık birilerinin vermesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin sorunu yalnızca saha kenarında değil!

AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE SARSILDI!

Yıllardır teknik direktörler değişiyor, kadrolar yenileniyor, büyük vaatlerle yeni dönemler başlıyor. Fakat sahadaki görüntü değişmiyor. Her kötü sonuçtan sonra yeni bir sorumlu aranıyor, ardından yeni bir başlangıç hikayesi yazılıyor. Sonuç ise çoğu zaman aynı: Hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki görüntüsünde mücadele gücü, oyun disiplini ve reaksiyon eksikliği dikkat çekti. Bir takımın kendi sahasında öne geçtiği karşılaşmayı bu kadar kısa sürede kaybetmesi, üzerinde ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir tablo.

Kuyt'ın da maç sonunda takımın kırılganlığına dikkat çekmesi boşuna değil. Fenerbahçe'nin önce mental olarak ayağa kalkması gerekiyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA MAKAS AÇILIYOR

Ligin 10. haftası geride kalırken Fenerbahçe'nin 16 puanda kalması ve lider Galatasaray ile arasındaki farkın 9'a yükselmesi, tehlikenin boyutunu daha da büyütüyor. Sezonun bu aşamasında böylesine büyük bir puan farkı oluşması, camiadaki baskıyı artırırken takımın üzerindeki yükü de ağırlaştırıyor.

Üstelik önlerinde Liverpool gibi çok daha zorlu bir sınav var. Böyle bir karşılaşmaya hangi ruh haliyle çıkılacağı, takımın nasıl hazırlanacağı ve Kuyt'ın kısa sürede nasıl bir reaksiyon göstereceği büyük soru işareti.

Artık bahane değil, çözüm zamanı!

Fenerbahçe'de sürekli teknik direktör değiştirmek, her başarısızlığın ardından yeni bir yol haritası açıklamak ve taraftara yeniden umut vermek artık yeterli değil. Çünkü sorunlar bir kişinin ayrılmasıyla ortadan kalkmıyor.

Bu kulübün sahada ne oynamak istediğini bilmesi, futbolcuların sorumluluk alması ve yönetimin de artık günü kurtaran kararlar yerine kalıcı bir plan ortaya koyması gerekiyor.

Fenerbahçe'de iflas bayrağı çekildi derken kastettiğim yalnızca Göztepe mağlubiyeti değil. Asıl mesele, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması ve buna rağmen bir türlü çözüm üretilememesi.

Kuyt da çare olamadı. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı yalnızca yeni bir teknik direktör değil, baştan aşağı değişmesi gereken bir futbol anlayışı!