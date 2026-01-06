SPOR

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Anlaşma sağlandı: İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat için imza an meselesi

Fenerbahçe’de devre arası transfer döneminde ayrılıklar peş peşe geliyor. Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için Kasımpaşa ile anlaşma sağlanırken, üçüncü kaleci konumundaki İrfan Can Eğribayat’a Samsunspor’dan resmi teklif yapıldı. Sarı-lacivertlilerde iki ayrılık ihtimali güç kazandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımların başında gelen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler'de takıma katılacak isimler kadar bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken 2 ismin adresleri büyük oranda belli oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN ANLAŞMA

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Süper Lig’den sürpriz bir talip çıktı. TRT Spor’un haberine göre Kasımpaşa, 30 yaşındaki milli futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Transferin, İrfan Can Kahveci’nin vereceği son kararın ardından resmiyet kazanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SAMSUNSPOR'A

Öte yandan Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı kadrosuna katmasının ardından, Karadeniz ekibinden karşı hamle gecikmedi. Samsunspor, Fenerbahçe’de üçüncü kaleci konumuna gerileyen İrfan Can Eğribayat için resmi teklif yaptı.

27 yaşındaki kaleciyle Polonya’dan Legia Varşova ve Lech Poznan’ın da ilgilendiği belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte Fenerbahçe’de devre arası döneminde iki ayrılığın birden gerçekleşmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

