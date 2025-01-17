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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! Sosyal medyadan kendisi açıkladı... Öyle bir veda etti ki: Değer göreceğim yerde...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 14:44
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Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşanırken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takıma veda etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! Sosyal medyadan kendisi açıkladı... Öyle bir veda etti ki: Değer göreceğim yerde...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla transfer hareketliliği hız kazanırken, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'de Santra Clara'dan kadroya katılan ancak beklentilerin altına kalan isimlerden Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara veda etti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı.

SİTEMLİ PAYLAŞIM

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Lincoln'ün yaptığı paylaşımda sitemkar cümleler de dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu paylaşımında "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika Lincoln Henrique fenerbahçe
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