Osimhen'den Okan Buruk ve Fatih Terim açıklaması

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, kulübün YouTube kanalına çok özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecinden taraftarlara, Okan Buruk ile ilişkisine kadar birçok konuda konuşan Nijeryalı yıldız, samimi ifadeleriyle dikkat çekti.

"Kariyerimdeki en güzel dönemlerden birini yaşıyorum" diyen Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi hissediyorum. Şimdilik en iyisi. Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Kupaları hak ederek kaldırdık. Çok keyif alıyorum, çok mutluyum."

"OKAN BURUK VE FATİH TERİM..."

Teknik direktör Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler kullanan yıldız golcü, deneyimli çalıştırıcıyı Fatih Terim ile birlikte değerlendirdi.

"Okan Buruk hocamız, ligdeki en iyi hocalardan biri Fatih Terim ile birlikte. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu hem hoca olarak 4 yıl üst üste şampiyon olması, kendisine koyduğu standartı gösteriyor. Kulüp olarak da bizim koyduğumuz standardı gösteriyor. Talepkar bir taraftarımız var, onlar sayesinde kazanabiliyoruz birçok maçı. Onlar sayesinde aldık."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"DAHA DA ZOR OLACAK"

Yeni sezonun daha zor geçeceğini ifade eden Osimhen, takım olarak mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"Önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezon da kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

MAURO ICARDI YORUMU

Takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında da konuşan Osimhen, Antalyaspor maçındaki pozisyonu anlattı.

"Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli. 'İşte bu benim kaptanım' dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası çıkarttı. Ne büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık."

"RAKİBİ HİÇ KONUŞMUYORDUK"

Şampiyonluk yolundaki maç atmosferini anlatan yıldız futbolcu, takım içindeki enerjiye dikkat çekti.

"Karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı oluğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu, rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

"G.SARAY BANA GÖRE ÇOK FARKLI"

Galatasaray ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten Nijeryalı golcü, şu sözleri kullandı:

"Galatasaray ve Osimhen... Tanrı kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış. Çok mutluyum Galatasaray'da. Bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var."

"OKAN BURUK EGOİST DEĞİL"

Başarılı teknik adamın oyuncularla iletişimine de değinen Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil. Oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması, bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi; Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası."

"KOREOGRAFİ DUYGULANDIRDI"

Şampiyonluk kutlamalarında hazırlanan koreografiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, duygusal anlar yaşadığını söyledi.

"ultrAslan koreografisi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı, çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti, o mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. ultrAslan çok teşekkür ediyorum. Sadece ultrAslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz... Tanrı beni kutsamış Galatasaray ile..."

GABRIEL SARA İÇİN ÖVGÜ

Takım arkadaşı Gabriel Sara hakkında da konuşan Osimhen, Brezilyalı oyuncuyla yakın ilişkisine değindi.

"Gabriel Sara benim kardeşim. Konuşuyoruz, şakalaşıyoruz hep. Mesela Suriye Milli Takımı davet göndermişti. Kesinlikle kabul etmelisin demiştim. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim birisi. Birbirimizi şakayla karışık eleştiriyoruz. Brezilya Milli Takımı'na çağrıldığı zaman çok mutlu oldum. Umarım Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takım formasını giyip ülkesini temsil edecek. Çünkü o seviyenin oyuncusu. Sara'yı çok seviyorum."

"RAKİP İÇİN CEHENNEM, BİZİM İÇİN CENNET"

Galatasaray taraftarının atmosferinden etkilendiğini belirten yıldız futbolcu, şu sözleri kullandı:

"Galatasaray'a gelmeden önce atmosferin inanılmaz olduğunu TV'den izlemiştim. Instagram'da çok büyük bir hesapta görmüştüm. Pankartta 'Welcome to Hell' yazıyordu. Geldiğimde cehennem gibi olduğunu gördüm. Rakip için cehennem, bize cennet."

Taraftarı tek cümleyle anlatması istendiğinde ise Osimhen şu cevabı verdi:

"Sansasyonel. Sevecen. Hardcore!"