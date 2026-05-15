Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte yeni orta sahası...

Galatasaray, gelecek sezon alternatifli bir orta saha kurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Aston Villa'da forma giyen Youri Tielemans'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Yeni Asır'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, Aston Villa, Tielemans için bu yaz iyi bir teklif gelirse oyuncuyu satabilir. Premier Lig ekibinin finansal sıkıntıları sebebiyle kadrodaki hiçbir futbolcu "dokunulmaz" değil.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Youri Tielemans'ın Galatasaray'ın orta saha alternatifleri içinde olduğu biliniyor. Transfermarkt verilerine göre Tielemans'ın piyasa değeri 35 milyon euro. 29 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Belçikalı futbolcu Aston Villa formasını bu sezon 32 maçta giyerken takımına 1 gol 7 asistlik katkı sağladı.