Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'nin orta sahadaki Brezilyalı dinamosu Fred için ayrılık çanları çalmaya başladı. 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla gelen bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesi Brezilya’ya dönmesine yeşil ışık yaktı.

ROTA: ATLETİCO MİNEİRO

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan iddialara göre, Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred’i kadrosuna katmak için en ciddi aday konumunda. Ara transfer döneminde mali şartlar nedeniyle gerçekleşmeyen bu hamlenin, yaz transfer döneminde bitirilmesi hedefleniyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe’nin beklediği bonservis bedelinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sarı-lacivertli yönetimin, takıma verdiği emekler ve kariyerinin son döneminde ülkesine dönme isteği nedeniyle Fred'e transferinde "kolaylık sağlama" kararı aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig’de skor üretmekte zorlanan (1 gol, 3 asist) ve teknik heyetin gelecek planlamasında önceliği azalan Sambacı ile sezon sonunda yolların "kesin olarak" ayrılması bekleniyor.

2026 PERFORMANSI VE SAKATLIKLAR

Fred, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev alsa da, özellikle ligin ikinci yarısında ilk 11'deki yerini zaman zaman kaybetti. Son dönemde Marco Asensio gibi isimlerin sakatlıkları sonrası süreleri artsa da, yönetimin maliyetini de göz önünde bulundurarak Fred ile vedalaşmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.