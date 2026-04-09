SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Ülkesine dönüyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred, sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetimin transferinde kolaylık tanıyacağı tecrübeli orta sahanın yeni adresinin Atletico Mineiro olması beklenirken, transfer adımlarının sezon sonunda resmen atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti! Ülkesine dönüyor
Burak Kavuncu
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin orta sahadaki Brezilyalı dinamosu Fred için ayrılık çanları çalmaya başladı. 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla gelen bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetim 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesi Brezilya’ya dönmesine yeşil ışık yaktı.

ROTA: ATLETİCO MİNEİRO

Fenerbahçe de ilk ayrılık netleşti! Ülkesine dönüyor 1

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan iddialara göre, Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred’i kadrosuna katmak için en ciddi aday konumunda. Ara transfer döneminde mali şartlar nedeniyle gerçekleşmeyen bu hamlenin, yaz transfer döneminde bitirilmesi hedefleniyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe’nin beklediği bonservis bedelinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Fenerbahçe de ilk ayrılık netleşti! Ülkesine dönüyor 2

Sarı-lacivertli yönetimin, takıma verdiği emekler ve kariyerinin son döneminde ülkesine dönme isteği nedeniyle Fred'e transferinde "kolaylık sağlama" kararı aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig’de skor üretmekte zorlanan (1 gol, 3 asist) ve teknik heyetin gelecek planlamasında önceliği azalan Sambacı ile sezon sonunda yolların "kesin olarak" ayrılması bekleniyor.

2026 PERFORMANSI VE SAKATLIKLAR

Fenerbahçe de ilk ayrılık netleşti! Ülkesine dönüyor 3

Fred, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev alsa da, özellikle ligin ikinci yarısında ilk 11'deki yerini zaman zaman kaybetti. Son dönemde Marco Asensio gibi isimlerin sakatlıkları sonrası süreleri artsa da, yönetimin maliyetini de göz önünde bulundurarak Fred ile vedalaşmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya Atletico Mineiro fenerbahçe fred
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.