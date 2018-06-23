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Fenerbahçe'de ilk hedef Van Ginkel

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.06.2018 08:37 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak Cocu’nun belirlenmesinden sonra transfer konusunda da bazı detaylar öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Van Ginkel ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ilk hedef Van Ginkel

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak Cocu’nun belirlenmesinden sonra transfer konusunda da bazı detaylar öne çıkıyor. İngiltere’de Talksport’da öne çıkarılan haberde, Fenerbahçe’nin Chelsea ile orta saha oyuncusu Van Ginkel için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Daha önce PSV’de kiralık forma giyip Cocu’nun öğrencisi olan Hollandalı orta saha için sarı-lacivertli takımın yine istekli olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Van Ginkel Cocu

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