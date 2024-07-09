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Fenerbahçe'de imzalar ardı ardına açıklandı! 5 dakikada 3 isim...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 13:23
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda imzalar ardı ardına açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de imzalar ardı ardına açıklandı! 5 dakikada 3 isim...

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına devam ediyor. Sarı - lacivertliler üç oyuncuyla sözleşme imzaladı.

ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR

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Fenerbahçe'de Gizem Örge, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gizem Örge ile iki yıl, Melissa Vargas ile üç yıl ve Meliha Diken ile bir yıllık yeni kontrat yapıldığı açıklandı.

6 İSME VEDA

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Fenerbahçe'de daha önce Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz ile yeni sezon yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

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