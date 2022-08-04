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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı! Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih...

04.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılırken İrfan Can Eğribayat listeye eklendi. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kaleci tercihi belli oldu. Altay Bayındır'ın sakatlanmasından dolayı kaleye kimin geçeceği merak konusu olurken İrfan Can Eğribayat'ın transferinden sonra kaleye geçmesi bekleniyordu. Fakat Jorge Jesus herkesi şaşırttı ve kaleyi Ertuğrul Çetin'e emanet edecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı! Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovacko ile maçının ilk 11'i herkes tarafından merak ediliyordu. Özellikle kaleci tercihi merak edilen Jorge Jesus kararını verdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KALEDE YOK

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’yu konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş’ı kadrodan çıkardı.

Yandaş’ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat’ı listeye dahil etti. Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.


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fenerbahçe
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