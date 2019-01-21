Fenerbahçe'de Islam Slimani ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe yönetimi, Slimani ile olarak yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe'nin Slimani için Medipol Başakşehir ile Adebayor takasını da gündeme aldığı ancak Cezayirli futbolcuyu başka bir takıma da gönderebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık olarak gönderme hakkı bulunuyor.

KASET İŞE YARAMADI

Öte yandan Ersun Yanal devre arası kampında Islam Slimani'yi motive etmek için Sporting Lizbon'da attığı gollerden oluşan bir klip hazırlattı. Yıldız futbolcuya kalitesini hatırlatan Ersun Yanal, aradan geçen süreçte istediği geri dönüşü alamadı.

Bu kaset ile Slimani'yi toplamayı hedefleyen Ersun Yanal, golcü futbolcunun Ümraniyespor maçında sergilediği kötü performansa ile hayal kırıklığına uğradı. (Akşam)

