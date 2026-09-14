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Trabzonspor'a şampiyon hoca! Derbide takımın başında olabilir

Fatih Tekke'nin ardından Hüseyin Çimşir yönetiminde Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör arayışı hız kazandı. Bordo-mavililerin listenin başına İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli'yi aldığı öne sürüldü.

Trabzonspor'a şampiyon hoca! Derbide takımın başında olabilir
Burak Kavuncu

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasıyla başlayan teknik direktör belirsizliği devam ederken, Konyaspor karşısında alınan yenilgi yönetimi yeni bir karar almaya itti. Bordo-mavililer, Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER STEFANO PIOLI'YE ÇEVRİLDİ

Trabzonspor a şampiyon hoca! Derbide takımın başında olabilir 1

Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor yönetimi, teknik direktör adaylarıyla temaslarını sürdürürken Stefano Pioli ismi üzerinde yoğunlaştı.

60 yaşındaki teknik adamın Avrupa futbolundaki deneyimi ve üst düzey takımlarda görev yapmış olması nedeniyle bordo-mavililerin değerlendirmesinde öne çıktığı ifade edildi.

MILAN'I 11 YIL SONRA ZİRVEYE TAŞIDI

Trabzonspor a şampiyon hoca! Derbide takımın başında olabilir 2

Stefano Pioli, İtalya Serie A'da Milan'ın başında önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı-siyahlı ekibi 2021-22 sezonunda şampiyonluğa taşıyarak kulübün 11 yıllık lig hasretine son verdi.

Hücum presini ve 4-2-3-1 sistemini tercih eden Pioli'nin, Trabzonspor'un mevcut kadrosuna yapabileceği dokunuş da yönetimin değerlendirmesinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ YENİ HOCA HEDEFİ

Trabzonspor a şampiyon hoca! Derbide takımın başında olabilir 3

Trabzonspor yönetiminin, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisinden önce teknik direktör konusunu netleştirmek istediği öğrenildi.

Bordo-mavililer, yeni teknik adamın takımla kısa sürede çalışmaya başlayarak kritik derbiye hazırlanmasını planlıyor.

PİOLİ İLE ANLAŞMA OLMAZSA B PLANINDA ŞENOL GÜNEŞ VAR

Trabzonspor a şampiyon hoca! Derbide takımın başında olabilir 4

Trabzonspor yönetimi, Stefano Pioli konusunda istediği sonucu alamaması halinde rotasını tanıdık bir isme çevirecek.

Boyun fıtığı ameliyatının ardından bir süredir dinlenen Şenol Güneş'in, yabancı teknik adam konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda takımın başına geçebileceği belirtildi.

Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Güneş daha önce, "Takım hepimizin, her desteğe hazırım" diyerek kulübe destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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