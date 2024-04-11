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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a Yunan muhabirden ilginç soru!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2024 22:57
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yunan gazetecinin İsmail Kartal'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a Yunan muhabirden ilginç soru!

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından İsmail Kartal açıklamalar yaptı.

"KAZANMAYA GELMİŞTİK"

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"Sonuçta bugün buraya biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit golle yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik, bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik, basit bir goldü, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık."

"GÜÇLÜ OYUNCULARIM VAR"

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"Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel oldu. Önümüze bakacağız."

YUNAN MUHABİRDEN FLAŞ SORU

Yunan muhabir: "Söylediğinize göre sahada Fenerbahçe'den başka bir takım yoktu. Ancak Olympiakos maçı 4-0 da yapabilirdi. Düşünceleriniz biraz kibirli olabilir mi?"

İsmail Kartal: "Olympiakos iyi bir takım. İyi oyuncuları, ateşli bir taraftarı var. Biz de büyük bir camiayız. Maça daha iyi başladık. Burada yaptıklarımızı anlatmak benim en doğal hakkım. Onların da pozisyonları var ama 3-0'dan sonra maçı 4-3 bile kazanabilirdik. Maçtan önce Yunan basını bana sorduğunda 'Maçın favorisi yok' demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. 3-0'dan sonra maçı 3-2 bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Turu geçeceğimize inanıyorum."

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