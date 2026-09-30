Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıkladı! "Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak"

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün sakatlığı nedeniyle takımdan ne kadar süre ayrı kalacağı belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede milli oyuncunun son durumunu paylaştı.

MERT MÜLDÜR İÇİN BEKLENEN SÜRE BELLİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Müldür hakkında da açıklama yaptı.

Milli sağ bekin durumuyla ilgili konuşan Kartal, "Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak" ifadelerini kullandı. Böylece Mert Müldür'ün yaklaşık bir ayı aşkın süre boyunca formasından uzak kalacağı netleşti.

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Müldür, geride kalan süreçte takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada görev yaparken skor katkısı üretemedi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERECEK

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunan Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

Milli futbolcunun tedavi sürecinin ardından 4-5 hafta içerisinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.