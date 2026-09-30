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Fenerbahçe'nin eski yıldızından acı itiraf! "9 ay boyunca cehennemi yaşadım!"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Gregory van der Wiel, sarı-lacivertli takımda geçirdiği döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye para kazanmak amacıyla geldiğini belirtirken yaşadığı sorunları ve uğradığını söylediği dolandırıcılık olayını anlattı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızından acı itiraf! "9 ay boyunca cehennemi yaşadım!"
Burak Kavuncu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel, kariyerinin sarı-lacivertli takımda geçen bölümüne dair Circus Daily kanalına dikkat çeken ifadeler kullandı. Van der Wiel, kulüpte kendisine yönelik aşağılayıcı sözler söylendiğini ve sürekli ceza aldığını öne sürerken, yaşadığı 4.5 milyon dolarlık yatırım sürecinin de futbol kariyerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"FENERBAHÇE'YE PARA İÇİN GİTTİM"

Fenerbahçe nin eski yıldızından acı itiraf! "9 ay boyunca cehennemi yaşadım!" 1

Van der Wiel, Fenerbahçe'ye transfer olma kararının arkasındaki nedeni açıkça anlattı.

Hollandalı futbolcu, "Fenerbahçe'ye para için gittim. Bu doğru. Başka seçenekler de vardı. Ancak Fenerbahçe'nin finansal şartları iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum." dedi.

Türkiye'ye gelişinden yaklaşık 3 ay sonra sorunların başladığını belirten Van der Wiel, kendisine yönelik ağır ifadeler kullanıldığını öne sürdü.

"9 AY BOYUNCA CEHENNEMİ YAŞADIM"

Fenerbahçe nin eski yıldızından acı itiraf! "9 ay boyunca cehennemi yaşadım!" 2

Van der Wiel, o dönemde kendisine "Sen beş para etmezsin. Hiçbir şey değilsin" şeklinde sözler söylendiğini iddia etti.

Daha sonra teknik direktör Dick Advocaat'ın göreve geldiğini hatırlatan eski futbolcu, yaşadığı sürecin daha da zorlaştığını belirterek, "Üst üste cezalar yemeye başladım. İzin günlerinde herkes ülkesine gidiyordu ama benim en ufak açığımı yakalayıp ceza kesiyorlardı. Ayrılmam için bütün yıl boyunca tehditler aldım. Fenerbahçe'de 9 ay boyunca cehennemi yaşadım." ifadelerini kullandı.

Van der Wiel, yaşananların ardından Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini de sözlerine ekledi.

"4.5 MİLYON DOLAR VERDİM, DOLANDIRILDIM"

Fenerbahçe nin eski yıldızından acı itiraf! "9 ay boyunca cehennemi yaşadım!" 3

Eski futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yaşadığını söylediği bir yatırım olayını da anlattı.

Türkiye'ye geldikten birkaç ay sonra bir iş insanıyla tanıştığını belirten Van der Wiel, bu kişiye güvenerek gayrimenkul yatırımı yapmak istediğini ifade etti. Hollandalı oyuncu, söz konusu kişiye yaklaşık 4.5 milyon dolar verdiğini söyledi.

Van der Wiel, yatırımın ardından bir süre haber alamadığını belirterek, "Bir süre sonra ses çıkmadı. 'Parama ne oldu?' diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdi: '600 bin dolar daha ver ve diğer parayı unut.' Beni dolandırdı." şeklinde konuştu.

"FUTBOLA ODAKLANMAM ÇOK ZORLAŞTI"

Fenerbahçe nin eski yıldızından acı itiraf! "9 ay boyunca cehennemi yaşadım!" 4

Yaşadığı olayın psikolojik ve özel hayatını da etkilediğini söyleyen Van der Wiel, yatırım sürecinin futbol kariyerine de yansıdığını belirtti.

Hollandalı futbolcu, "Bu da mentalimi ve özel hayatımı çok etkiledi. Fenerbahçe kariyerimi de olumsuz etkiledi. Dolandırıldıktan sonra futbola odaklanmam çok zorlaştı." ifadelerini kullandı.

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