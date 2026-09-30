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TFF'de istifa! Bahis soruşturmasında adı geçen Ural Aküzüm görevini bıraktı

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 448 kişilik listeyi açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün görevinden istifa ettiği bildirildi.

TFF'de istifa! Bahis soruşturmasında adı geçen Ural Aküzüm görevini bıraktı
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında açıkladığı geniş listede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün de yer alması gündem oldu. Aküzüm'ün, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından görevinden ayrıldığı aktarıldı.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE LİSTEDE

TFF de istifa! Bahis soruşturmasında adı geçen Ural Aküzüm görevini bıraktı 1

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde yöneticilik yapmış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti.

Açıklanan isimler arasında TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de yer aldı.

Ural Aküzüm, TFF'deki görevinin yanı sıra geçmişte Galatasaray'da da yöneticilik yaptı. Aküzüm, Galatasaray adına PFDK'ye sevk edilen 5 isim arasında yer aldı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

TFF de istifa! Bahis soruşturmasında adı geçen Ural Aküzüm görevini bıraktı 2

Listenin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından TFF'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Böylece bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen bir TFF yöneticisi görevinden ayrılmış oldu.

FIRAT FİDAN DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF'nin Kadın Futbolu Uluslararası Gelişim Temsilciliği görevini yürüten Fırat Fidan'ın da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında bulunduğu belirtildi.

Daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Fidan'ın görevinden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
PFDK bahis tff
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