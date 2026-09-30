TFF'de istifa! Bahis soruşturmasında adı geçen Ural Aküzüm görevini bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında açıkladığı geniş listede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün de yer alması gündem oldu. Aküzüm'ün, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından görevinden ayrıldığı aktarıldı.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE LİSTEDE

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde yöneticilik yapmış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti.

Açıklanan isimler arasında TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de yer aldı.

Ural Aküzüm, TFF'deki görevinin yanı sıra geçmişte Galatasaray'da da yöneticilik yaptı. Aküzüm, Galatasaray adına PFDK'ye sevk edilen 5 isim arasında yer aldı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Listenin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından TFF'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Böylece bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen bir TFF yöneticisi görevinden ayrılmış oldu.

FIRAT FİDAN DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF'nin Kadın Futbolu Uluslararası Gelişim Temsilciliği görevini yürüten Fırat Fidan'ın da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında bulunduğu belirtildi.

Daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Fidan'ın görevinden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.