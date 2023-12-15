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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan müthiş iddia! ''Fenerbahçe müzesine getirmek istiyoruz''

15.12.2023 00:07 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bizim buradaki hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı bile kazanmak" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "Bu akşamki maça ekibimizle çok iyi hazırlandık. Maçı kazandığımız zaman gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Ama bizim sloganımız lider çıkmaktı. Baştan sonra üstün oynadığımız maçı güzel gollerle kazandık ve gruptan lider çıkmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN MÜTHİŞ İDDİA: "HEDEFİMİZ FİNAL!"

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuşan Kartal, "Bizim buradaki hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı bile kazanmak. Başarabilir miyiz, başaramaz mıyız ? Zaman gösterecek. İnşallah başarırız. Avrupa'dan kupa kazanarak Fenerbahçe müzesine getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU TİP OYUNCULAR BÜYÜK OYUNCULARDIR"

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Tadic'in takımda olduğu sürece penaltıyı onun kullanacağını belirten İsmail Kartal, "Bu tip oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. Bu maç o atsın, o maç bu atsın diye bir düşüncem yok. Bir penaltı kaçırdı diye o oyuncu terk edip başka bir oyuncuya bu misyonu vermek istemiyorum. Tadic olduğu sürece penaltıyı o atacak" dedi.

"HER MAÇ GELİŞEREK DEVAM EDİYORUZ"

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Takım performansından oldukça memnun olduğunu aktaran Kartal, "Bu performansı güzel ve başarılı olarak değerlendiriyorum. Hem ligde liderliğimiz sürüyor hem de Avrupa'da lider olarak çıkmak güzel bir şey. Her maç gelişerek devam ediyoruz. Bu akşam da lider olarak çıkmak bizi mutlu etti. Şubat'ı pas geçip, Mart ayında maç oynayacağız. Takım performansından oldukça memnunuz" sözlerini sarf etti.

"GERÇEKLERİ DE BİLMEK LAZIM"

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İsmail Kartal, 6-1 mağlup oldukları Nordsjaelland maçındaki eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiri tabii ki olur. Ama eleştiri objektif ve adaletli olmalı. Ama bizim oradaki elimizin ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Bu bahane edilmeyecek de ne edilecek. Biz 14-15 kişi gittik. İlk defa suni çimde oynadık o akşam ve çok soğuk havada mücadele ettik. Sahaya çıkan takımda mevkisinin oyuncuları olmadan biz maça çıktık. 6-1'lik skor kabul edilebilir değil ama gerçekleri de bilmek lazım. Biz o takımı burada 3-1 yendik. 6-7-8 olabilirdi. Kendi işimize bakıyoruz. Böyle de devam edecek."

"FERDİ GELİŞİM İÇERİSİNDE"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansıyla ilgili konuşan Kartal, "Ferdi sezon başından beri sürekli gelişim içerisinde, sürekli üstüne koyuyor, sürekli performansını artırıyor. Bu hem takıma hem kendisine katkı sağlıyor. Ferdi'yi bir kez daha tebrik etmiş olayım" ifadelerini kullandı.

"UMUT'UN MORALİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK"

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Umut Nayir'e destek verdiklerini aktaran Kartal, "Umut'un ailevi sorunu oldu. Allah kimsenin başına vermesin. Dün gece kampta öğrendik. Geçmiş olsun diledik. Dün akşam ailesinin yanına gitti. Bu takım bütünlüğünü ilgilendiren bir konuydu. Takım arkadaşları ve taraftarlarımız Umut'a destek verdi. Bu çok güzel bir ambiyanstı. Bu destekle Umut'un moralini düzeltmeye çalıştık" diyerek sözlerini noktaladı.

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