Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından rotasını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele edeceği Devler Ligi'nin lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başlarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın derbinin ardından kadroda önemli değişiklikler yapacağı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan haberde, İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki bazı performanslardan memnun kalmadığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi'yi Roma karşılaşmasında yedek kulübesine çekmeyi planladığı aktarıldı.
Savunmada değişikliğe gitmesi beklenen Kartal'ın, Semedo'nun yerine Mert Müldür'ü görevlendireceği ifade edildi. Orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'in forma giymesinin planlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de kanat hattında da değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Kartal'ın Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene seçeneklerinden birini değerlendirdiği öne sürüldü.
Forvet hattında da dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Haberde, Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku'nun ilk 11'de sahaya çıkmasının planlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Asensio'nun dönüşüne kadar orta saha kurgusunun da şekillendiği belirtildi. Buna göre 6 numara pozisyonunda İsmail Yüksek görev yaparken, merkez orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin forma giyeceği ifade edildi.
Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın yapacağı değişiklikler merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler, Roma karşısında hem Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmayı hem de derbi yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor.
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