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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu

Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de gözler Roma maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmada 4 oyuncuyu ilk 11'den çıkaracağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından rotasını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra mücadele edeceği Devler Ligi'nin lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başlarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın derbinin ardından kadroda önemli değişiklikler yapacağı iddia edildi.

4 İSME NEŞTER VURUYOR!

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu 1

Sabah'ta yer alan haberde, İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki bazı performanslardan memnun kalmadığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi'yi Roma karşılaşmasında yedek kulübesine çekmeyi planladığı aktarıldı.

SEMEDO'NUN YERİNE MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu 2

Savunmada değişikliğe gitmesi beklenen Kartal'ın, Semedo'nun yerine Mert Müldür'ü görevlendireceği ifade edildi. Orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'in forma giymesinin planlandığı kaydedildi.

SOL KANATTA İKİ ADAY

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu 3

Fenerbahçe'de kanat hattında da değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Kartal'ın Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene seçeneklerinden birini değerlendirdiği öne sürüldü.

FORVETTE LUKAKU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu 4

Forvet hattında da dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Haberde, Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku'nun ilk 11'de sahaya çıkmasının planlandığı aktarıldı.

ASENSIO DÖNENE KADAR İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu 5

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Asensio'nun dönüşüne kadar orta saha kurgusunun da şekillendiği belirtildi. Buna göre 6 numara pozisyonunda İsmail Yüksek görev yaparken, merkez orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin forma giyeceği ifade edildi.

GÖZLER ROMA MAÇINDA

Fenerbahçe de İsmail Kartal dan Roma maçında radikal değişiklik! Neşteri vurdu 6

Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın yapacağı değişiklikler merak konusu oldu. Sarı-lacivertliler, Roma karşısında hem Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmayı hem de derbi yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor.

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