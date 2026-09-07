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Shakhtar'da Arda Turan çıldırdı! Spiker kahkahalara boğuldu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Karpati karşılaşmasında verilen hakem kararına tepki gösterdi. Turan'ın faul itirazını yardımcı antrenörü üzerinden hareketlerle anlatması, Ukraynalı spikeri kahkahaya boğdu.

Shakhtar'da Arda Turan çıldırdı! Spiker kahkahalara boğuldu
Burak Kavuncu

Ukrayna Ligi'nin 5. haftasında Karpati ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Shakhtar'ın 2-1 kazandığı mücadelede Arda Turan'ın saha kenarındaki tepkileri karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

ARDA TURAN POZİSYONA SİNİRLENDİ

Shakhtar da Arda Turan çıldırdı! Spiker kahkahalara boğuldu 1

Mücadelenin 56. dakikasında Shakhtar Donetskli futbolcuya yapılan müdahale sonrasında Arda Turan hakeme tepki gösterdi. Pozisyonun faul olduğu görüşünde olan deneyimli teknik adam, kararın değiştirilmesi için dördüncü hakemle iletişime geçti.

FAULÜ YARDIMCISININ ÜZERİNDE GÖSTERDİ! SPİKER KAHKAHAYA BOĞULDU

Shakhtar da Arda Turan çıldırdı! Spiker kahkahalara boğuldu 2

İtirazını yalnızca sözlü olarak dile getirmekle yetinmeyen Arda Turan, rakip oyuncunun müdahalesini yardımcı antrenörü üzerinde uygulamalı olarak anlattı.

Turan'ın pozisyonu tüm detaylarıyla canlandırması saha kenarında renkli görüntülere neden olurken, karşılaşmanın Ukraynalı spikeri de yaşananları anlatırken kendisini tutamayarak kahkahalara boğuldu.

SHAKHTAR'DAN GERİ DÖNÜŞ

Shakhtar da Arda Turan çıldırdı! Spiker kahkahalara boğuldu 3

Karşılaşmada ev sahibi Karpati, 12. dakikada Rusyn'in kaydettiği golle öne geçti. Shakhtar Donetsk ise 25. dakikada Meirelles'in golüyle skoru dengeledi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Arda Turan'ın ekibi, 67. dakikada Santana'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmeyince Shakhtar Donetsk sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SHAKHTAR ZİRVEYİ TAKİP EDİYOR

Shakhtar da Arda Turan çıldırdı! Spiker kahkahalara boğuldu 4

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, ligdeki puanını 12'ye yükseltti. Arda Turan'ın öğrencileri, aynı puana sahip lider Polesiye Jıtomır'ın averajla gerisinde kalarak 5. hafta sonunda ikinci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Shakhtar Donetsk Arda Turan
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