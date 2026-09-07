Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geleceği Avrupa mücadelesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre güvenlik gerekçesi nedeniyle karşılaşmanın Türkiye'de oynanmayacağı kesinleşirken, maçın hangi ülkede yapılacağı konusunda henüz karar verilmedi.

BEŞİKTAŞ'TAN BATUM ÖNERİSİ

Siyah-beyazlı yönetimin, karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum kentinde oynanmasını önermeyi düşündüğü aktarıldı. Beşiktaş cephesinin bu seçeneği UEFA'nın değerlendirmesine sunması bekleniyor.

SON KARARI UEFA VERECEK

Mücadelenin Türkiye dışında oynanacağı kesinleşirken, karşılaşmanın yeni adresi konusunda son söz UEFA'da olacak. UEFA'nın yapacağı değerlendirmenin ardından Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı şehir ve stadyum netlik kazanacak.

GÖZLER UEFA'DA

Beşiktaş yönetiminin Batum seçeneği üzerindeki çalışmaları sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar da karşılaşmanın nerede oynanacağını bekliyor. UEFA'nın vereceği karar, mücadelenin kesin adresini belirleyecek.