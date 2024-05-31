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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Resmen açıklandı: 'Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.05.2024 18:18
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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarının ayrıldığını resmen duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İsmail Kartal'a teşekkür edilerek "Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Resmen açıklandı: 'Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın'

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı paylaşım ile teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti. Paylaşılan mesajda 62 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

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"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız.Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin"


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İsmail Kartal fenerbahçe
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